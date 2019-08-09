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2019年8月9日星期五
莊元生
自由談
世紀．五無閒話：林鄭的巨大殺傷力幻想 帶香港入不歸路 / 文．李峻嶸、馮志強／編輯．彭月
世紀．城中鳥：八哥買菜回家 / 文、圖．趙曉彤
世紀．文藝雜緒：安徽黑衣人 / 文．阮嘉丰
乜議員 / 尊子
砌生豬肉 / 日光
有盡時 / 馬傑偉
成都之行（一） / 葉劉淑儀
如果AO更忠心 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
雙手的記憶 / 莊元生
一國兩制的博弈 / 陳弘毅
差生的種類（二） / 德叔
「代表性」的危機 / 馬家輝
《1984》不遠了 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
街坊 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
胃部的個性 / 韓麗珠
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雙手的記憶 / 莊元生
【明報文章】全港躁動之時，安靜地看了一部講述日本茶道的電影《日日是好日》，感悟太多。
相關字詞﹕
反修例運動
年輕人
痛苦
催淚彈
示威
記憶
心
茶道
日日是好日
自由談
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世紀．五無閒話：林鄭的巨大殺傷力幻想 帶香港入不歸路 / 文．李峻嶸、馮志強／編輯．彭月
世紀．城中鳥：八哥買菜回家 / 文、圖．趙曉彤
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砌生豬肉 / 日光
有盡時 / 馬傑偉
成都之行（一） / 葉劉淑儀
如果AO更忠心 / 黃明樂
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一國兩制的博弈 / 陳弘毅
差生的種類（二） / 德叔
「代表性」的危機 / 馬家輝
《1984》不遠了 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
街坊 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
胃部的個性 / 韓麗珠
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