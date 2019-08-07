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2019年8月7日星期三
馬家輝
欲望蜘蛛
世紀．星期三專題：港式國教遇上負面中國 / 文．趙永佳／編輯．彭月
世紀．八月談：反修例關鍵詞（二）：廢墟重生、be water / 文．黃淑嫻
世紀．八月談：反修例關鍵詞（二）：廢墟重生、be water / 文．朱耀偉
談跨組合作 ／文．龍兔豬 / 文．龍兔豬
乜議員 / 尊子
大冒險 / 黎佩芬
林鄭將香港推向玉石俱焚的不歸路 / 吳志森
港版導盲犬《小Q》 / 陳惜姿
未經證實 / 竟齊
向公務員致敬 / 陳文敏
離不開，回不了 / 張銳輝
三十年了 / 馬家輝
耶穌也是暴徒 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
圍爐取暖 / 鄭志文
江山不幸詩家幸 / 謝子祺
全港大罷工，難矣哉！ / 鄭明仁
無助的腿 / 韓麗珠
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三十年了 / 馬家輝
【明報文章】深夜追看直播新聞，坐在旁邊的，有個廿六歲的女子；跟我一樣，她眼前有電視大屏幕，有iPad中屏幕，有手機小屏幕，眼球跟我是相同的忙亂。
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向公務員致敬 / 陳文敏
離不開，回不了 / 張銳輝
三十年了 / 馬家輝
耶穌也是暴徒 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
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全港大罷工，難矣哉！ / 鄭明仁
無助的腿 / 韓麗珠
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