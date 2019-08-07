作家專欄
馬家輝

欲望蜘蛛

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三十年了 / 馬家輝

【明報文章】深夜追看直播新聞，坐在旁邊的，有個廿六歲的女子；跟我一樣，她眼前有電視大屏幕，有iPad中屏幕，有手機小屏幕，眼球跟我是相同的忙亂。

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