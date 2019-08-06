作家專欄
李柱銘

法政隨筆

下一篇 上一篇

既已「壽終正寢」，何不「入土為安」？ / 李柱銘

【明報文章】林鄭既然強調反送中條例已經「壽終正寢」，那麼，為何她至今仍不肯將之埋葬，「入土為安」呢？

上 / 下一篇新聞