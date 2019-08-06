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2019年8月6日星期二
王慕日
自由談
世紀．八月焦點：青春躁動，教育何罪之有？ / 文．趙永佳／編輯．彭月
世紀．小食部：胡椒飯 / 文、圖．鄒芷茵
傷疤背後 ／文．丘萃瑩 / 文．丘萃瑩
乜議員 / 尊子
風雨 / 陳喜艾
老同學大不同 / 馬傑偉
不讀史無以繼（三） / 葉劉淑儀
林鄭特首，找數吧！ / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
恨火焚城 / 王慕日
既已「壽終正寢」，何不「入土為安」？ / 李柱銘
時代考驗香港人 / 陳漢森
青春的眼睛 / 馬家輝
誰破壞了一國兩制 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
根、道、果 / 鄭志文
戰地記者 / 區家麟
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恨火焚城 / 王慕日
【明報文章】上街的年輕人丶藍絲及中間派其實有一個共識：中央政府讓步的機會不高。年輕人覺得絕望，背城借一。藍絲則反對扺抗的人，單向溝通，希望抗爭終被撲滅，可安享晚年。
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世紀．八月焦點：青春躁動，教育何罪之有？ / 文．趙永佳／編輯．彭月
世紀．小食部：胡椒飯 / 文、圖．鄒芷茵
傷疤背後 ／文．丘萃瑩 / 文．丘萃瑩
乜議員 / 尊子
風雨 / 陳喜艾
老同學大不同 / 馬傑偉
不讀史無以繼（三） / 葉劉淑儀
林鄭特首，找數吧！ / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
恨火焚城 / 王慕日
既已「壽終正寢」，何不「入土為安」？ / 李柱銘
時代考驗香港人 / 陳漢森
青春的眼睛 / 馬家輝
誰破壞了一國兩制 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
根、道、果 / 鄭志文
戰地記者 / 區家麟
世紀．八月焦點：青春躁動，教育何罪之有？ / 文．趙永佳／編輯．彭月
世紀．小食部：胡椒飯 / 文、圖．鄒芷茵
傷疤背後 ／文．丘萃瑩 / 文．丘萃瑩
乜議員 / 尊子
風雨 / 陳喜艾
老同學大不同 / 馬傑偉
不讀史無以繼（三） / 葉劉淑儀
林鄭特首，找數吧！ / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
既已「壽終正寢」，何不「入土為安」？ / 李柱銘
時代考驗香港人 / 陳漢森
青春的眼睛 / 馬家輝
誰破壞了一國兩制 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
根、道、果 / 鄭志文
戰地記者 / 區家麟
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