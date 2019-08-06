作家專欄
王慕日

自由談

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恨火焚城 / 王慕日

【明報文章】上街的年輕人丶藍絲及中間派其實有一個共識：中央政府讓步的機會不高。年輕人覺得絕望，背城借一。藍絲則反對扺抗的人，單向溝通，希望抗爭終被撲滅，可安享晚年。

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