作家專欄
文．余婉蘭／編輯．林凱敏

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世紀．周日短篇：心／8．無我夢中（下） / 文．余婉蘭／編輯．林凱敏

【明報文章】請以種種真實之名呼喚我，這樣我就能醒過來，這樣我心靈的悲憫之門，就會永遠洞開。——一行禪師

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