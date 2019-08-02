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2019年8月2日星期五
關麗珊
關目
世紀．五無閒話：非民主政體下抗爭之理據 前線為何衝？抗爭者為何阻人返工？為何要罷工？ / 文．嚴振邦／編輯．彭月、林凱敏
世紀．不歡而談：如果規則成了一紙空文 / 文．楊不歡
世紀．文藝雜緒：夢囈夢囈夢囈——白衣人打黑衣人 7．21事件 / 文．鄧阿藍
乜議員 / 尊子
八號風球，東區法院門外 / 日光
魯迅的朝花 / 張文光
迷你版星光伴我心 / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
內地如何報道元朗暴動？ / 退步教師
理性溝通的困境 / 陳弘毅
差生的種類（一） / 德叔
死亡的名字 / 馬家輝
港台的最佳示範 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
法治精神 / 關麗珊
破產 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
靜坐練習 / 韓麗珠
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法治精神 / 關麗珊
【明報文章】犯錯的人很少承認錯誤，即使一步錯，步步錯，仍會繼續錯下去，繼續說謊，以期用武力或謊言扭轉局面。
相關字詞﹕
獨立調查委員會
反修例風暴
關目
關麗珊
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世紀．五無閒話：非民主政體下抗爭之理據 前線為何衝？抗爭者為何阻人返工？為何要罷工？ / 文．嚴振邦／編輯．彭月、林凱敏
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嘰嘰格格 / 黃照達
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