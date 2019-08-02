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退步教師

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內地如何報道元朗暴動？ / 退步教師

【明報文章】有人說「香港元朗白衣人暴動事件」成了世界新聞，然而，居於珠海的我，看着那受嚴控的電視新聞，看不到相關的報道。一宗世界矚目的恐怖行為，因政治立場，在內地被隱蔽了！

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