【明報文章】上周搬離元朗，叫車等了將近四十五分鐘才有貨車司機接單，打來第一句就說：小姐，我都住元朗，我車你啦。東西搬至樓下，保安和街坊見到都問與元朗近日發生的事有無關，他們嘆氣，都說有得走好走了。六十有五的保安都說想轉工，他住在屯門大半世人，從不知元朗可以變成這樣。我曾經對新界一無所知，首次到元朗就是大學做實習，採主派我去元朗農戶做本地西瓜節，看陽光那麼豔麗，農人黑實的臉上簡樸知足，西瓜在溫室內發悶爆開，空氣中有股甜味。畢業後，當上短時間的環保記者，採訪元朗首個民間自發的「不是垃圾站」，常常走訪農家，到田中書室，見到山羊擺尾走過，阿婆彎腰打理綠油油的菜田，歎為觀止，以為美好。後來搬到元朗，這裏的店家在夜裏都會在街上展開椅子，擴大營業，能露天食個雞煲，食碗涼粉，吹來晚風，很是浪漫。直到7．21，白衣人衝進西鐵站早半個小時，我在路上，見到村口一堆白衫，以為他們只是堵截回村的人，拍下照片便沿着大馬路走路回家，直到後來看到直播，昔日美好回憶變成車卡的慘叫聲，回想由村人開的老店，那些在公園揭着黨報，打量走過流鶯的長者，我着手加快搬家。回憶是疤痕，我回不去了，像同樣無法原諒這個政權的人一樣，無法不搬離元朗。