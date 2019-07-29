作家專欄
郭遠欽

自由談

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慎言與調查 / 郭遠欽

【明報文章】孔子重視言行一致，他說「君子恥其言而過其行」，又說「君子敏於事而慎於言」。孔子反對「巧言」、「令色」、「無信」；他讚許的是「主忠信」、「訥於言而敏於行」。

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