作家專欄
文．阿月

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世紀．閒話雜緒：鬆綁性別定型 / 文．阿月

【明報文章】女人要自主自愛自由，由70年代的《家變》中的女強人洛琳來到今天，女性在社會不同的角色尋索與碰撞，從未止息。不論職場家庭或社會，女人身為女人所要面對的挑戰與壓迫，亦從未消失。

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