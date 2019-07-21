作家專欄
文．余婉蘭／編輯．林凱敏

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世紀．周日短篇：心／6‧第十天：神聖靜默 / 文．余婉蘭／編輯．林凱敏

【明報文章】瞻彼闋者，虛室生白，吉祥止止。夫且不止，是之謂坐馳。夫徇耳目內通而外於心知，鬼神將來舍，而况人乎！——莊子

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