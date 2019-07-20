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2019年7月20日星期六
草日
喵喵咪咪麼
世紀．六合文藝：夢的影子落在雙年展綠園中 / 文．查映嵐／編輯．彭月
世紀．亞洲微表情：步入「共讀時代」 / 文．江迅
世紀．文藝雜緒：「家」的想像 / 文．林凱敏
乜議員 / 尊子
英雄本色 / 簡冬娜
銀髮遊行 / 吳志森
區醫生的兩本好書 / 陳惜姿
未經證實 / 竟齊
民主毅行 / 戴耀廷
文言理解能力 / 湯才偉
上不了台的作家 / 馬家輝
都是台灣惹的禍？ / 石琪
以色列人 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
讓善良選擇 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
公民教育最高境界 / 鄭美姿
兆波再給月娥寫信 / 鄭明仁
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世紀．六合文藝：夢的影子落在雙年展綠園中 / 文．查映嵐／編輯．彭月
世紀．亞洲微表情：步入「共讀時代」 / 文．江迅
世紀．文藝雜緒：「家」的想像 / 文．林凱敏
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英雄本色 / 簡冬娜
銀髮遊行 / 吳志森
區醫生的兩本好書 / 陳惜姿
未經證實 / 竟齊
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上不了台的作家 / 馬家輝
都是台灣惹的禍？ / 石琪
以色列人 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
讓善良選擇 / 關麗珊
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公民教育最高境界 / 鄭美姿
兆波再給月娥寫信 / 鄭明仁
世紀．六合文藝：夢的影子落在雙年展綠園中 / 文．查映嵐／編輯．彭月
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銀髮遊行 / 吳志森
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都是台灣惹的禍？ / 石琪
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