【明報文章】在The Conversation UK看到一篇文章——Want to be healthy and happy? Choose a conscientious partner,十分有趣。作者Lynn Williams是一位英國的心理學家。心理學系多年研究,發現五大人格特質(外向性、開放性、親和性、盡責性和神經質)除了反映一個人的優點、缺點,亦可預測健康和壽命。基於這些發現,Dr. Williams等人做了一項研究(刊於Personality and Individual Differences,Vol 149),探討一個人的性格會否影響另一半的生活質素。