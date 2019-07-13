作家專欄
石琪

傾偈集

下一篇 上一篇

沒有玩具的世代 / 石琪

【明報文章】《反斗奇兵4》有歡笑有感傷，童心未泯而不大兒戲，還有深度。片中玩具都是舊款，特別適合懷舊影迷，會引起感觸。

上 / 下一篇新聞