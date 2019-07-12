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2019年7月12日星期五
小施
自由談
世紀．五無閒話：希望之重 之於絕望之輕 / 文．邢福增／編輯．彭月
世紀．城中鳥：可愛文鳥 稻田暴徒 / 文、圖．趙曉彤
世紀．文藝雜緒：活在荒誕年代 / 文．凌晨曦
乜議員 / 尊子
悼貓班長 / 日光
人的溫度 / 張文光
摸不着頭腦的五大訴求 / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
在圖書館學做雪糕 / 小施
重啟政改 / 湯家驊
量子通訊 / 德叔
逆拳克警 / 馬家輝
賣掉電視機 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
真假修辭 / 關麗珊
世代論 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
自主 / 韓麗珠
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在圖書館學做雪糕 / 小施
【明報文章】聽朋友說，只要將所有材料放在保鮮袋，猛力搖晃，就會得出雪糕。聽來很神奇，所以我一直半信半疑。
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世紀．五無閒話：希望之重 之於絕望之輕 / 文．邢福增／編輯．彭月
世紀．城中鳥：可愛文鳥 稻田暴徒 / 文、圖．趙曉彤
世紀．文藝雜緒：活在荒誕年代 / 文．凌晨曦
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悼貓班長 / 日光
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摸不着頭腦的五大訴求 / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
在圖書館學做雪糕 / 小施
重啟政改 / 湯家驊
量子通訊 / 德叔
逆拳克警 / 馬家輝
賣掉電視機 / 趙崇基
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真假修辭 / 關麗珊
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悼貓班長 / 日光
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摸不着頭腦的五大訴求 / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
重啟政改 / 湯家驊
量子通訊 / 德叔
逆拳克警 / 馬家輝
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