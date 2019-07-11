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2019年7月11日星期四
阿寬
極度大男人
世紀．四探城市：香港電視的外圍觀眾 / 文．余衡方／編輯．彭月
世紀．七月談：立法（二）：家暴刑事化？ / 文．趙文宗
共讀時光 ／文．陳詠詩 / 文．陳詠詩
乜議員 / 尊子
他們不應這樣長大的 / Clara Chan
我居然被推上了連登 / 吳志森
黑鏡預言 / 寶兒
未經證實 / 竟齊
也談制度暴力 / 余偉基
「漢奸」罪狀再添一筆 / 梁家傑
一定與你們同行 / 趙志成
其實是橫死街頭 / 馬家輝
有一天聽懂了 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
真假警察 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
獨立調查委員會有什麼可怕？ / 鄭明仁
執法者 / 韓麗珠
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有一天聽懂了 / 阿寬
【明報文章】我小時候常常在家中聽到開卷式錄音機播放爸媽喜愛的粵曲，沒有什麼感覺，只知道那是上一代人的樂趣。
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