世紀．七月談：立法（二）：家暴刑事化？ / 文．趙文宗

【明報文章】法改會建議訂定窺淫罪的報告書有一點非常有趣——那就是在建議訂立偷拍罪時取消了私人／公眾地方的二元對立。（段58）假如此種二分不再是普世定律，現有的建議又只會性化身體，而（1）訂立兩罪的目標是進一步保障身體（包括性）自主權，（2）把影／錄像上載互聯網可以構成終身傷害；那何必不就讓受害人有權向未得她／他同意下把有她／他身體（不止個別器官）的影／錄像上／轉載的加害人民事索償？例外情况可包括新聞報道、保安或根本沒可能向受害人取得同意的情况（如遠距離風景拍攝）。現時，在公眾地方出現被攝，個人對自己影像並無版權；但創造原則時，並沒有數碼技術也未有互聯網。當下時移世易，這原則是否應取消呢？巴西《互聯網民權框架》（The Brazilian Civil Rights Framework for the Internet）及以色列《防治性騷擾法令》（Prevention of Sexual Harassment Law）都容讓受害人向未得她／他同意就上載展示她／他親密關係或降低她／他人格的影／錄像的人要求賠償。我的建議是將這類法律「非性化」，也就是把特定器官和法律的關聯「非轄域化」，並把法律聚焦個人同意和自主。由於是民事法律，要證明加害人責任的門檻較低，受害人較易操作較易獲賠償。情况如黃心穎許志安被偷拍並上載互聯網的受害人便可向攝錄者（如司機）索償。