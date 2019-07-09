作家專欄
何偉民

自由談

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防備鼠患 / 何偉民

【明報文章】雖然鼠年尚未到，但老鼠們已經在香港當中活躍。不論在深夜，甚至大白天的日子，我們不乏見到鼠輩們，在大街小巷、垃圾站街市，進而住宅大廈中，都可以發現其蹤影，甚或飛簷走壁，簡直橫行無忌。

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