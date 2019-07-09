作家專欄
文．陳錦強

編輯室手記

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33篇6萬字社評 ／文．陳錦強 / 文．陳錦強

【明報文章】《逃犯條例》修訂修出惡果，相信無人會預料到弄到如斯田地，可謂一失足成千古恨，如何善後，當局如今看來仍茫無頭緒。

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