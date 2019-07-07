作家專欄
鄭志文

食住行醫

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「朋友，像水一樣吧！」 / 鄭志文

【明報文章】近日，總看到be water這句子，就想起李小龍的截拳道。聯想，也算創意吧？那就不怕將他的語錄原原本本抄下來（連標題也是來自語錄）：

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