作家專欄
鄭明仁

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不是空城計是什麼？ / 鄭明仁

【明報文章】三國時期，魏國司馬懿率大軍攻蜀，諸葛亮無暇回調在外兵馬，遂心生「空城計」，讓幾個老兵在城門下掃地，諸葛在城樓撫琴自樂。司馬懿自忖：嘩！邊有咁大隻蛤乸隨街跳，恐有埋伏，遂退兵，蜀得以解危。

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