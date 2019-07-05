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2019年7月5日星期五
鄭明仁
人間世
世紀．五無閒話：仇恨生仇恨 靠「恨」建身分 / 文．白水@好青年荼毒室／編輯．彭月
世紀．不歡而談：以最大的善意揣測他人 / 文．楊不歡
世紀．文藝雜緒：音樂記錄抗爭 / 文．陸楚一
乜議員 / 尊子
眼前路 / 日光
香港記者，好嘢！ / 吳志森
面對低潮 / 寶兒
未經證實 / 竟齊
大刀闊斧，因時而變 / 隱廬
回歸日 / 湯家驊
借物述史 / 德叔
那些暴力又如何？ / 馬家輝
出擊與撤退的決定 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
正能量 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
不是空城計是什麼？ / 鄭明仁
島狀洞穴 / 韓麗珠
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不是空城計是什麼？ / 鄭明仁
【明報文章】三國時期，魏國司馬懿率大軍攻蜀，諸葛亮無暇回調在外兵馬，遂心生「空城計」，讓幾個老兵在城門下掃地，諸葛在城樓撫琴自樂。司馬懿自忖：嘩！邊有咁大隻蛤乸隨街跳，恐有埋伏，遂退兵，蜀得以解危。
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世紀．五無閒話：仇恨生仇恨 靠「恨」建身分 / 文．白水@好青年荼毒室／編輯．彭月
世紀．不歡而談：以最大的善意揣測他人 / 文．楊不歡
世紀．文藝雜緒：音樂記錄抗爭 / 文．陸楚一
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香港記者，好嘢！ / 吳志森
面對低潮 / 寶兒
未經證實 / 竟齊
大刀闊斧，因時而變 / 隱廬
回歸日 / 湯家驊
借物述史 / 德叔
那些暴力又如何？ / 馬家輝
出擊與撤退的決定 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
正能量 / 關麗珊
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不是空城計是什麼？ / 鄭明仁
島狀洞穴 / 韓麗珠
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