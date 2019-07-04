作家專欄
馬傑偉

人文館

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路難行 / 馬傑偉

【明報文章】整天渾渾噩噩，香港走到呢個田地，心裏千頭萬緒。旁邊這幅畫，停停畫畫，整個六月都有事情在發生，不如就把思緒留在未完的畫作，轉換一個心情，安靜一下。

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