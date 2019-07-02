作家專欄
鄭志文

食住行醫

下一篇 上一篇

藥有相似 / 鄭志文

【明報文章】由藥物衍生的醫療事故非常普遍。常見是因為藥有相似，可以是藥名、包裝、外觀等相近，而引致錯誤處方、配藥或服用。

相關字詞﹕藥物 食住行醫 鄭志文

上 / 下一篇新聞