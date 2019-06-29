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2019年6月29日星期六
湯才偉
教育心語
世紀．六合文藝：建築哲學家 「瘋狂」創未來城市 英國「國寶」Archigram輸入香港 / 文．劉彤茵／編輯．彭月
世紀．亞洲微表情：「藍瘦香菇」和「雨女無瓜」 / 文．江迅
世紀．文藝雜緒：寫作的意義 / 文．袁瑋婧
乜議員 / 尊子
林鄭下台，還有千萬個林鄭回來 / 簡冬娜
自我癱瘓 / 吳志森
公民覺醒 / 寶兒
未經證實 / 竟齊
商討日（三） / 戴耀廷
惡毒的陷阱 / 湯才偉
一念不容兒戲 / 馬家輝
武鬥愈激愈亢奮 / 石琪
最好笑的笑話 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
德政vs.苛政 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
十四歲的連登仔 / 鄭美姿
煲呔曾萬般自在 / 鄭明仁
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惡毒的陷阱 / 湯才偉
【明報文章】每當社會發生大事故，除考驗我們對價值的堅持外，也是考驗人性、智慧的一個關鍵時刻。
相關字詞﹕
親子關係
世代矛盾
警方濫權
逃犯條例
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湯才偉
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世紀．亞洲微表情：「藍瘦香菇」和「雨女無瓜」 / 文．江迅
世紀．文藝雜緒：寫作的意義 / 文．袁瑋婧
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林鄭下台，還有千萬個林鄭回來 / 簡冬娜
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未經證實 / 竟齊
商討日（三） / 戴耀廷
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嘰嘰格格 / 黃照達
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十四歲的連登仔 / 鄭美姿
煲呔曾萬般自在 / 鄭明仁
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