作家專欄
竹間守晨花

自由談

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蛇皮果 / 竹間守晨花

【明報文章】外傭姐姐從印尼帶來很多家鄉食品與我們分享，印象最深的要數其中兩種作物。一種是外形質感與我們常吃的番薯無異，但入口卻是芋頭的味道。

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