【明報文章】男女朋友見家長,其實是一件奇怪的事!目的是什麼呢?是得到對方父母批准?這是什麼時代啊!但的確,見家長,有一點看看是否及格的意味。我在加拿大的朋友,女兒已經很洋化了,男朋友連中文都聽不懂。見家長時,男仔問,I would like to ask for your permission……我個friend話,what if I say no!然後苦笑一聲。我甚好奇,2019年還會有這種事?還要在加拿大!