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2019年6月27日星期四
梁家傑
法政隨筆
世紀．四探城市：廣州搵食 粵菜更新換代 / 文．余衡方／編輯．彭月
世紀．六月談：數學教育（四）：學習二次方程 / 文．丁南僑
我們的足球隊隊長 ／文．Will / 文．Will
乜議員 / 尊子
不懷好意 / Clara Chan
富春山居圖 / 張文光
令人震撼的舞劇《長恨歌》 / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
謊言 / 鄭子遴
反送中與選民登記 / 梁家傑
專業學習社群的成長 / 趙志成
如狼似鷹的青年 / 馬家輝
對司法制度的信心 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
拍照／布施 / 關麗珊
信誰？ / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
理性的欄柵（上） / 韓麗珠
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反送中與選民登記 / 梁家傑
【明報文章】近期密密在街站呼籲選民登記，反應不俗。要有權在11月24日區議會選舉投票，就必須7月2日截止前登記為選民。
相關字詞﹕
選舉
區議會
選民登記
反送中
法政隨筆
梁家傑
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如狼似鷹的青年 / 馬家輝
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