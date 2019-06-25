作家專欄
馮志江

自由談

下一篇 上一篇

真誠與溝通 / 馮志江

【明報文章】從來，人際間的溝通很重要，而所指的溝通出於真誠和信任。身為父母都知道，現時教導子女不可以憑一己意，以「家長式」的教導方式，強硬地命子女必須順服，這只會令雙方的誤會加劇，破壞和諧的關係。

上 / 下一篇新聞