作家專欄
文、圖．鄒芷茵

世紀

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世紀．小食部：阿信的飯糰 / 文、圖．鄒芷茵

【明報文章】最近徹夜難眠。無聊坐在客廳，不想開冷氣；又熱又悶，讓我想起小時候打開鴻運扇，坐在竹蓆上看《阿信的故事》（おしん）的日子。

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