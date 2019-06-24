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2019年6月24日星期一
陳漢森
教育心語
世紀．一一兩岸：年輕人的熱血正在燃燒 《我們的青春，在台灣》的啟示 / 文．何明修／編輯．彭月
世紀．夕拾朝花：我們與惡的距離 / 文．黃念欣
這一個小組 ／文．馮肯 / 文．馮肯
乜議員 / 尊子
談判對手 / 譚蕙芸
三生石 / 張文光
垃圾不落地的西安 / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
親愛的旅人 / 文秉懿
和平與武力 / 吳靄儀
獅子山下兩族群 / 陳漢森
仍愛此夢太分明 / 馬家輝
克制與詭計 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
點收科 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
藥物影響化驗結果 / 鄭志文
道歉如果真誠 / 區家麟
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獅子山下兩族群 / 陳漢森
【明報文章】生活在同一時空，兩個族群，對同一事件，看法截然不同。
相關字詞﹕
警方濫權
暴動
林鄭月娥
逃犯條例
教育心語
陳漢森
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世紀．一一兩岸：年輕人的熱血正在燃燒 《我們的青春，在台灣》的啟示 / 文．何明修／編輯．彭月
世紀．夕拾朝花：我們與惡的距離 / 文．黃念欣
這一個小組 ／文．馮肯 / 文．馮肯
乜議員 / 尊子
談判對手 / 譚蕙芸
三生石 / 張文光
垃圾不落地的西安 / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
親愛的旅人 / 文秉懿
和平與武力 / 吳靄儀
獅子山下兩族群 / 陳漢森
仍愛此夢太分明 / 馬家輝
克制與詭計 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
點收科 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
藥物影響化驗結果 / 鄭志文
道歉如果真誠 / 區家麟
世紀．一一兩岸：年輕人的熱血正在燃燒 《我們的青春，在台灣》的啟示 / 文．何明修／編輯．彭月
世紀．夕拾朝花：我們與惡的距離 / 文．黃念欣
這一個小組 ／文．馮肯 / 文．馮肯
乜議員 / 尊子
談判對手 / 譚蕙芸
三生石 / 張文光
垃圾不落地的西安 / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
親愛的旅人 / 文秉懿
和平與武力 / 吳靄儀
仍愛此夢太分明 / 馬家輝
克制與詭計 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
點收科 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
藥物影響化驗結果 / 鄭志文
道歉如果真誠 / 區家麟
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