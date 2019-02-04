作家專欄
鄭志文

食住行醫

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UCLA Mindful App / 鄭志文

【明報文章】近日社會狀况，以及連環記招，確實令不少人產生即時情緒反應。建議大家進行正念呼吸練習，除了減壓，也可紓解困苦。

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