作家專欄
德叔

教育心語

下一篇 上一篇

導賞員的百寶袋 / 德叔

【明報文章】教師或導賞員在博物館介紹展品，基本上是「弱水三千，只取一瓢」。蓋知識寶庫浩如煙海，在參觀時間和精力有限下，必須有所選擇。

上 / 下一篇新聞