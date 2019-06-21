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2019年6月21日星期五
德叔
教育心語
世紀．六月焦點：從反專政到反暴政 / 文．田心／編輯．彭月
世紀．不歡而談：《明報》舊生的陳情表 / 文．楊不歡
世紀．五無雜緒：放映擴闊的想像 / 文．林凱敏
乜議員 / 尊子
致抗爭者 / 日光
情人橋 / 張文光
「傷」城記 / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
修訂《逃犯條例》感言 / 郭遠欽
香港變了 / 湯家驊
導賞員的百寶袋 / 德叔
粗口之母 / 馬家輝
警方應付五個「暴民」的武力 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
普選 / 關麗珊
內傷 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
孤獨的大多數 / 韓麗珠
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導賞員的百寶袋 / 德叔
【明報文章】教師或導賞員在博物館介紹展品，基本上是「弱水三千，只取一瓢」。蓋知識寶庫浩如煙海，在參觀時間和精力有限下，必須有所選擇。
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世紀．六月焦點：從反專政到反暴政 / 文．田心／編輯．彭月
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未經證實 / 竟齊
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警方應付五個「暴民」的武力 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
普選 / 關麗珊
內傷 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
孤獨的大多數 / 韓麗珠
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