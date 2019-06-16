作家專欄
文．余婉蘭／編輯．林凱敏

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世紀．周日短篇：心／1‧阿阿 / 文．余婉蘭／編輯．林凱敏

【明報文章】「它宣稱世界，是一個心靈活動，靈魂的大夢一場，沒有根據沒有目的也沒有容量。」—— 博爾赫斯

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