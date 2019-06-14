作家專欄
文．彭麗芳

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世紀．五無雜緒：《十年》 本無意製造恐懼 / 文．彭麗芳

【明報文章】長毛在《六四被忘錄》中受訪時冷諷，怎可能短短半小時電影說得完六四？歐文傑說，他最想講的，是現在香港人面對白色恐怖的無力感。

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