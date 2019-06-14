作家專欄
文、圖．趙曉彤

世紀

下一篇 上一篇

世紀．城中鳥：褐翅鴉鵑一家三口樹下散步 / 文、圖．趙曉彤

【明報文章】第一次看見褐翅鴉鵑，是在梅窩農田的一棵香蕉樹上，那時我猜想，牠一定是很喜歡吃香蕉了。而這種鳥原來是幾乎什麼都吃的。

上 / 下一篇新聞