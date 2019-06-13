作家專欄
阿寬

極度大男人

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那些自稱打得的人 / 阿寬

【明報文章】一家公司請行政總裁，最易犯的錯誤是升一個以勤力做賣點的，把該用腦的工作交給用手的。自恃勞苦功高的人，幾乎都是死牛一面頸，覺得自己啱晒。

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