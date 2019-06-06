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山難 / 賽璐珞

【明報文章】香港攀山隊於五月二十二日成功登上珠峰，港人稱慶。其他隊伍卻沒有同樣的運氣，翌日外電開始斷續傳出噩耗。二十四日法新社發出照片：地球之巔，皚皚雪峰，人潮如鯽。舉世嘩然。

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