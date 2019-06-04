作家專欄
文．艾博瑜

編輯室手記

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新手記者在《明報》 ／文．艾博瑜 / 文．艾博瑜

【明報文章】轉眼間已經在《明報》工作兩個月了。這兩個月來，令我感受最深的是《明報》對新聞報道極為嚴謹的態度。

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