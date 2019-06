【明報文章】「職業過勞」(burn out)被世界衛生組織定義為「職業現象」,列入新出版的《國際疾病分類第十一版》(11th Version of the International Classification of Diseases,ICD-11)。ICD是世衛的疾病分類天書,界定什麼是疾病,並將疾病分類,再配以編碼。這樣可以統一不同國家及機構對各種疾病的統計和研究,對流行病學和實證醫學有極大作用。