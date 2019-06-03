作家專欄
文．劉頌陽

編輯室手記

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實習初體驗 ／文．劉頌陽 / 文．劉頌陽

【明報文章】大部分大學5月下旬已開始放暑假。上星期起， 報館內開始出現一批新面孔，實習同學相繼上班，與正職同事一起採訪，一起趕死線，與編輯室同呼吸，體驗這城的脈搏。

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