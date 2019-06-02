作家專欄
石琪

傾偈集

下一篇 上一篇

時勢英雄與巨龍 / 石琪

【明報文章】「法」與「術」都是人為，「勢」就很複雜奧妙，可能「英雄造時勢」，更多是「時勢造英雄」。時勢有些像命運，有時人可扭轉，但大勢所趨，難以阻擋。

上 / 下一篇新聞