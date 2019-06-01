作家專欄
馬家輝

欲望蜘蛛

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三線城市的姑娘 / 馬家輝

【明報文章】眼看台灣同志運動的大步前進，我腦海想起的是一個大陸女子的臉容。先是喜悅，然後是哀傷，幸好最後又復喜悅，而現下，希望仍然是喜悅。

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