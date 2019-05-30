作家專欄
寶兒

女人心

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友情要保鮮 / 寶兒

【明報文章】能成為密友大概總帶着愛，友情也是一種愛，也需要時間培養。大學時代住宿舍時間多，同學好友常常見面，大家同聲同氣如膠似漆，實在不遜於愛情的甜蜜。

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