作家專欄
韓麗珠

自轉行星

上一篇

故事的力量 / 韓麗珠

【明報文章】那個故事來自小學中國語文課本上的課文。多年來，它一直沉睡在我的意識河牀深處，總是在猝不及防時突然爆發出它的故事力量。

上 / 下一篇新聞