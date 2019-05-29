作家專欄
鄭志文

食住行醫

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血壓計量心跳 / 鄭志文

【明報文章】電子血壓計大都準確，不過最好先看一次說明書，因為量血壓有一些方法和技巧，例如手的位置、感應器位置等，都會影響結果。也可以請教家庭醫生。

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