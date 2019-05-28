作家專欄
阿寬

極度大男人

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有憂慮的自由 / 阿寬

【明報文章】高官近日頻頻走出來告訴大家，修訂逃犯條例讓部分人感到憂慮，是因為他們沒有充分理解，在聽過解釋之後，這部分人中的部分人已經明白了，憂慮消除了。

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