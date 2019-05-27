作家專欄
馬家輝

欲望蜘蛛

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她已竭盡所能 / 馬家輝

【明報文章】文翠珊哽咽辭職，但距離下台之日尚餘十天，兩百多個鐘頭，每一秒鐘都是倒數，這到底是「如釋重負」抑或「度日如年」，唯她冷暖自知。

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