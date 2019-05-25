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2019年5月25日星期六
戴耀廷
法政隨筆
世紀．六合文藝：體育東路27號 不打烊的夜 / 文．蔡思曼／編輯．彭月
世紀．亞洲微表情：從台灣阿嬤到貴州婆婆 / 文．江迅
世紀．文藝雜緒：塔倫天奴新作亮相 / 文．李焯桃
乜議員 / 尊子
梁思成、貝聿銘，還有嚴迅奇 / 簡冬娜
殺君馬者 / 張文光
大國博弈下的棋子和炮灰 / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
香港的商討社會實驗 / 戴耀廷
質素保證 / 湯才偉
從雲端到大地 / 馬家輝
本來無手機一物 / 石琪
用不了Google的華為 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
讓世界增添美麗 / 關麗珊
先天後天 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
林鄭和明報的安全距離 / 鄭美姿
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香港的商討社會實驗 / 戴耀廷
【明報文章】商討日（一）是香港民間第一次籌組如此大型的商討會議，雖達到原定目標，但也有不足。
相關字詞﹕
民主商討
社會運動
商討會議
佔中商討日
佔中
法政隨筆
戴耀廷
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未經證實 / 竟齊
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從雲端到大地 / 馬家輝
本來無手機一物 / 石琪
用不了Google的華為 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
讓世界增添美麗 / 關麗珊
先天後天 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
林鄭和明報的安全距離 / 鄭美姿
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