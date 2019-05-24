作家專欄
寒冬六月天

自由談

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「黨法一體」是信心的絆腳石 / 寒冬六月天

【明報文章】那天去了「人民法院」，為了一宗經濟爭訟案。法院大閘的檢查員冷冷地說不看香港身分證，只查回鄉證，又扣下所帶的一瓶清水。

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