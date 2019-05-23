作家專欄
伊蓮

自由談

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借錢見人心，還錢見人品 / 伊蓮

【明報文章】前讀本欄一文〈債〉，現以一實事補充之。五年前因印務結識深圳一青年，印象不壞。一日，他說想購房，缺人民幣三十萬。我一向同情無房年輕人，應承可助。

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